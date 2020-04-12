Bu bir Körfez fırtınasıdır!

Kocaelispor, bu sezon her şeyiyle, diğer üç 3.Lig ekibi kardeşlerine de örnek oldu. Yeşil Siyahlılar 2.Grup’ta 64 puanla zirvede yer alırken, en yakın rakibi kardeşi Belediye Derince’ye 14 puan fark attı. 3.Grup’ta ise Darıca liderken, tam 35 puanla 10.sıraya geriledi, Gölcükspor ise en kötü durumdaki temsilcimiz olarak sıralamada yer alırken, 14.sırada ve 31 puana sahip bulunuyor

LİDER AĞABEY KÖRFEZ, 56 ATTI, 22 YEDİ…

3.Lig 2.Grup lideri ağabey Kocaelispor, ligler ertelendiğinde 27 maçta 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı. 56 gol atan ekip, 22 gol yerken (artı) 34 averaja ulaştı. Kocaelispor iç sahada 14 maçta 12 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Lider içeride 35 gol attı, 10 gol yedi. Yeşil Siyahlılar deplasmanlarda da 13 maç oynadı, 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Dışarıda 21 gol atan ekip, 12 golü filelerinde görürken adeta rekor kırdı. Takipçisi kardeşi Belediye Derince ise ligler ertelendiği anda ikinci sıradaydı ve 27 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı. 50 puan toplayan Sarı Lacivertliler, daha ilk sezonunda süper bir başarı elde ederken, 41 gol attı, 28 gol yedi ve (artı) 13 averaj sağladı. İç sahada 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan takım, 21 gol attı, 10 gol yedi. Deplasmanda da fırtına gibi esen Derince ekibi, 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Dışarıda rakip filelere 20 gol atan takım, 18 gol yedi. Kocaelispor 2.Lig’e çok yaklaşırken, Belediye Derince de artık Play-Off oynamaya hak kazanmış gibi gözüküyor.

GÖLCÜK ZORDA, DARICA RAHAT DEĞİL…

3.Lig 3.Grup temsilcisi Gölcükspor ve Darıca, 2.Grup’taki iki temsilcimize oranla çok daha kötü durumdalar. Yıllardır düşmemeye oynayan ve ülkenin sürekli profesyonel kalan 10-15 takım arasında yer alan Gölcükspor, bu sezon, liglerin ertelendiği 4 Mart 2020 tarihinde 28 maçta, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve tam 13 yenilgiyle düşme hattının hemen yakınında kalmıştı. Kırmızı Siyahlılar 31 gol atarken, tam 42 golü filelerinde gördü. 31 puan toplayan takım 14.sırada bulunuyor. Gölcükspor iç sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alırken, 13 gol attı, 16 gol yedi. Deplasmanlarda 15 maçta 4 galibiyet elde eden takım 3 kez berabere kalırken, 8 yenilgi aldı. Gölcük dışarıda 18 gol atarken, 26 gol yedi. Darıca ise lider başladığı ligde uzun süre yenilmezliğini sürdürürken, art arda gelen krizler sonucu şimdi düşme hattına inmeye başlamışken, lig tatil oldu. Sarı Yeşilliler ligler tatil olduğunda 28 maçta 35 puanla 10.sırada yer alıyor ve 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgiyle kötü bir istatistik çiziyordu. Darıca, 29 gol atarken, 34 gol yedi. Sarı Yeşilliler iç sahada 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak şaşırttı. Bu maçlarda 15 gol atan takım, 15 gol yedi. Darıca dışarıda 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bu maçlarda 14 gol atan takım, 19 gol yedi. Ligler 12 Haziran’da başlarsa, bu rakamlarla devam edilecek. 2 takımımız 2.Lig’e yükselmek için çaba sarf ederken, 2 takımımız BAL’a düşmeme mücadelesi veriyor.