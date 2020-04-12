Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:39 TSİ- Spor G: Bugün 11:41 TSİ

Helâl size çocuklar !..

Belediye Derince takımı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
mask

Belediye Derince takımı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Cömert, Sportif Direktör Mustafa Polat, takım kaptanı Bahtiyar Yıldırım ile futbolculardan Koray Baykara ve Aykut Aslan, yardım paketlerini ailelere ulaştırmak için hazırladı ve tek tek adreslere teslim etti.

Bugün 11:39 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu bir Körfez fırtınasıdır! mask
Bu bir Körfez fırtınasıdır!
Türk hakemliğinin duayen ismi İlyas Ayan hayatını kaybetti mask
Türk hakemliğinin duayen ismi İlyas Ayan hayatını kaybetti
Şenes Erzik: Ligler oynanmadan tescil edilemez mask
Şenes Erzik: Ligler oynanmadan tescil edilemez
Kahraman spor ordumuz Koronavirüs ile savaşıyor mask
Kahraman spor ordumuz Koronavirüs ile savaşıyor
Nermin Gündem vefat etti mask
Nermin Gündem vefat etti
Şükürler olsun, Mustafa pehlivanın testleri de negatif çıktı mask
Şükürler olsun, Mustafa pehlivanın testleri de negatif çıktı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor mask
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı mask
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı! mask
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!

GALERİ

Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu mask
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık... mask
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık...
45 gün beklemeyin! dönüştürün... mask
45 gün beklemeyin! dönüştürün...
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü mask
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü
Kocaeli sessizliğe gömüldü mask
Kocaeli sessizliğe gömüldü
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar! mask
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL