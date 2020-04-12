Belediye Derince takımı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Cömert, Sportif Direktör Mustafa Polat, takım kaptanı Bahtiyar Yıldırım ile futbolculardan Koray Baykara ve Aykut Aslan, yardım paketlerini ailelere ulaştırmak için hazırladı ve tek tek adreslere teslim etti.
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Helâl size çocuklar !..
Belediye Derince takımı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz