Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:40 TSİ- Spor G: Bugün 11:42 TSİ

Devrim Akarsu: Ligler başlarsa bir çok futbolcu sakatlanabilir

Sporseverler, koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz ay ertelenen Süper Lig'in tekrar başlama tarihini merak ediyor.
mask

Sporseverler, koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz ay ertelenen Süper Lig'in tekrar başlama tarihini merak ediyor. Ancak liglerin tekrar başlayacak olmasıyla birlikte, sporcu sağlığı açısından bir çok önlemin de alınması gerekiyor. Ünlü futbolcuların bireysel antrenörü KOÜ mezunu Devrim Akarsu, sezon açılsa bile, çoğu oyuncunun sakatlanma riskinin çok yüksek olduğunu söyledi.

SAKATLIK RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Uzun süre takım olarak antrenman yapmaktan uzak kalan ve tekrar maç formunu yakalaması için çok daha fazla çalışması gereken oyuncuların, sakatlık riskleri gündeme geldi. Eski maç formunu yakalamaları için oyuncuların, belirli bir süre tekrar takım olarak antrenman yapmaları gerektiğini vurgulayan bireysel antrenör Devrim Akarsu, liglerin açılması planlanan tarihten çok önce bunun planlanması gerektiğini ve takımlara bu haberin verilmesini şart olduğunun altını çizdi. Ancak belirli süre takım halinde çalışarak, takımın tekrar eski formunu ve maç temposunu yakalayabileceğini söyleyen Akarsu, bireysel antrenmanların riskine de değindi. Liglerin bu önlemler dışında açılmasının, birçok oyuncuyu sakatlayacağını söyleyen Akarsu, "Sezon açılsa bile, birçok futbolcunun sakatlanma riski yüzde 60'dır. Potansiyel yüksek. Çünkü adaleleri, o antrenman verimini almadığı için çabuk kopabilir, yırtılabilir ki zaten o tempoyu da çıkartamazlar. Oyuncular bacaklarındaki kaslara gereken verimi vermediği zaman, bu kaslar sakatlamaya çok meyilli olur ve yarın öbür gün Mehmet Ekici gibi kronik bir duruma düşebilirler" diye konuştu.

Bugün 11:40 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Helâl size çocuklar !.. mask
Helâl size çocuklar !..
Bu bir Körfez fırtınasıdır! mask
Bu bir Körfez fırtınasıdır!
Türk hakemliğinin duayen ismi İlyas Ayan hayatını kaybetti mask
Türk hakemliğinin duayen ismi İlyas Ayan hayatını kaybetti
Şenes Erzik: Ligler oynanmadan tescil edilemez mask
Şenes Erzik: Ligler oynanmadan tescil edilemez
Kahraman spor ordumuz Koronavirüs ile savaşıyor mask
Kahraman spor ordumuz Koronavirüs ile savaşıyor
Nermin Gündem vefat etti mask
Nermin Gündem vefat etti
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor mask
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı mask
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı! mask
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!

GALERİ

Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu mask
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık... mask
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık...
45 gün beklemeyin! dönüştürün... mask
45 gün beklemeyin! dönüştürün...
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü mask
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü
Kocaeli sessizliğe gömüldü mask
Kocaeli sessizliğe gömüldü
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar! mask
Doğal gaz aracını polis sanıp kaçtılar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL