Devrim Akarsu: Ligler başlarsa bir çok futbolcu sakatlanabilir

Sporseverler, koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz ay ertelenen Süper Lig'in tekrar başlama tarihini merak ediyor. Ancak liglerin tekrar başlayacak olmasıyla birlikte, sporcu sağlığı açısından bir çok önlemin de alınması gerekiyor. Ünlü futbolcuların bireysel antrenörü KOÜ mezunu Devrim Akarsu, sezon açılsa bile, çoğu oyuncunun sakatlanma riskinin çok yüksek olduğunu söyledi.

SAKATLIK RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Uzun süre takım olarak antrenman yapmaktan uzak kalan ve tekrar maç formunu yakalaması için çok daha fazla çalışması gereken oyuncuların, sakatlık riskleri gündeme geldi. Eski maç formunu yakalamaları için oyuncuların, belirli bir süre tekrar takım olarak antrenman yapmaları gerektiğini vurgulayan bireysel antrenör Devrim Akarsu, liglerin açılması planlanan tarihten çok önce bunun planlanması gerektiğini ve takımlara bu haberin verilmesini şart olduğunun altını çizdi. Ancak belirli süre takım halinde çalışarak, takımın tekrar eski formunu ve maç temposunu yakalayabileceğini söyleyen Akarsu, bireysel antrenmanların riskine de değindi. Liglerin bu önlemler dışında açılmasının, birçok oyuncuyu sakatlayacağını söyleyen Akarsu, "Sezon açılsa bile, birçok futbolcunun sakatlanma riski yüzde 60'dır. Potansiyel yüksek. Çünkü adaleleri, o antrenman verimini almadığı için çabuk kopabilir, yırtılabilir ki zaten o tempoyu da çıkartamazlar. Oyuncular bacaklarındaki kaslara gereken verimi vermediği zaman, bu kaslar sakatlamaya çok meyilli olur ve yarın öbür gün Mehmet Ekici gibi kronik bir duruma düşebilirler" diye konuştu.