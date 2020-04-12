İlyas Ayan son yolculuğa uğurlandı

Türk futbol hakemliğinin efsane isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi önceki gün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi. MHK yönetim kurulu üyesi ve eski hakemlerimizden Bedri Dölkeleş de açıklama yaparak “25 yıl sonra uğurlarken İlyas hocam bana, 2016-2019 döneminde birlikte çalışmanın gururunu yaşattı. Serdar Tatlı’dan Zorbay Küçük keşfi maratonunda, Çukurova’da dokunmadığı hakem var mı acaba?.. Mekanı cennet olsun” dedi.