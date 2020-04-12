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Varsa yoksa Süper Lig!

Boşuna dememişler “Zenginin parası, züğürdün çenesini yorarmış” diye. Gerçekten de öyle. Tüm dünyada, doğal olarak profesyonel futbolcuların ve kulüplerin geleceği masaya yatırılırken, amatör kulüpler iflasın eşiğinde bulunuyor
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Dünyada dev bir sektör haline gelen profesyonel futbol, şu anda FİFA’nın birinci gündem maddesi olurken, her gün bir proje üretiliyor ama, virüs ortamında kaos yaşayan dünya futbolunun geleceği bilinemediği için, hepsi sözde kalıyor, çöp oluyor. Ligler tescil edilemiyor, başlangıç tarihi net olarak verilemiyor. Kulüplerin sözleşmeleri uzatılırken, bunun dışında somut olan hiç bir şey yok.

TFF KENARA KOYDU… AMATÖRLER İFLASTA… KAPANABİLİRLER…

Ülkemizde sadece adı ‘amatör’ olan ama sıradan profesyonel kulüplerden bile daha fazla para harcayan amatörler ise, hiç bir sözleşmeleri yasal olmadığı için tam bir darboğazda bulunuyor. Bu sezon artık oynama ihtimali adeta kalmayan takımların amatör futbolcuları ise hiç bir hak iddia edemiyor.  Şu anda doğal olarak kapısına kilit vurulan amatör kulüplerin durumu maalesef TFF’nin gündemine gelemiyor. Çünkü TFF, yarı profesyonel paralar ödenen BAL (Bölgesel Amatör Lig)’ı bile bir kenara bırakıp, önce Süper Lig, ardından 1.Lig, en son da 2. ve 3.Liglerin durumunu masaya yatırabiliyor. Amatör mahalli kümelerin durumu ise tamamen Amatör İşler Kurulu’na ve illerdeki ASKF’lere bırakılmış durumda bulunuyor.

Bugün 11:44 TSİ - Spor

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