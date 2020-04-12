Körfez'de alarm!

Kocaelisporlu futbolcular çifte huzursuzluk yaşıyor. İlk yarıdan kalan maç başları ve son 5 maçın primleri hesaplara yatırılmadı. Yaşanan kriz sonrasında yönetimin de eli kolu bağlı kalırken, hesaplara yatmayan haralar ailelere de sıkıntı yaşatıyor. Bir yandan izolasyon, bir yandan evde çalışma zorunluluğu ve bir yandan da mali sıkıntı, adeta bel büküyor. Bu arada sosyal medyaya da açık açık yansıyan futbolcular ile yönetim arasında sıkıntılar, hoş olmayan görüntüler sergiliyor. Şimdiye dek kişisel olarak 13 milyon lira kaynak bulduklarını söyleyen yöneticiler, kriz ortamından sonra başlayacak ligde nasıl bir çıkış yolu bulacağını da bilemiyor. Bu arada 1 milyon liralık şampiyonluk primi de her an kapıda bulunuyor. Dolayısıyla bu sezonu tamamlanabilmesi için, liglerin baymamasıyla birlikte 3 milyon lira nakit paraya ihtiyaç olacak. Kocaelispor’u Sevenler Derneği ise köprü vazifesi görerek, Kocaelispor’a acil nakit girişi sağlamaya çalışacak.