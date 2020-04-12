Kafkasyalı: Her an hazır olmalıyız

Bu sezon rekor üstüne rekor kıran Kocaelispor’da şüphemiz kaleci Ercüment Kafkasyalı’nın ayrı bir yeri var. Çorum’daki köyde yaşamını devam ettiren ve bol oksijenli ortamda sezonun kalan kısmına hazırlanan kaleci Ercüment “Bizler profesyoneliz ve her an hazır olmalıyız” dedi. Yaşamını sürdürdüğü Ankara’dan, liglerin ertelenmesi sonrasında Çorum’daki köyüne geçen Ercüment, bu kentten Kocaeli’ne mesaj göndererek “Bu savaşı beraberce kazanacağız. Sabır temeliyiz. Evde en güzel şey spor yapmak. Biz bu açıdan daha şanslıyız. Kocaelisporluları ve kenti çok özledim. Herkese sizin aracılığınızla selam gönderiyorum. Ben çocuklarım ve eşimle gayet sağlıklıyım ve çalışmalara devam ediyorum” dedi.

ERCÜMENT’İN MÜTHİŞ KARİYERİ:

Doğum Yeri : ANKARA

Doğum Tarihi : 13 Eylül 1985

Sözleşme Baş. T. : 20 Ağustos 2019

Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2021