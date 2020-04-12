Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 16:00 TSİ- Spor G: Bugün 11:52 TSİ

Kafkasyalı: Her an hazır olmalıyız

Bu sezon rekor üstüne rekor kıran Kocaelispor’da şüphemiz kaleci Ercüment Kafkasyalı’nın ayrı bir yeri var.

mask

Bu sezon rekor üstüne rekor kıran Kocaelispor’da şüphemiz kaleci Ercüment Kafkasyalı’nın ayrı bir yeri var. Çorum’daki köyde yaşamını devam ettiren ve bol oksijenli ortamda sezonun kalan kısmına hazırlanan kaleci Ercüment “Bizler profesyoneliz ve her an hazır olmalıyız” dedi. Yaşamını sürdürdüğü Ankara’dan, liglerin ertelenmesi sonrasında Çorum’daki köyüne geçen Ercüment, bu kentten Kocaeli’ne mesaj göndererek “Bu savaşı beraberce kazanacağız. Sabır temeliyiz. Evde en güzel şey spor yapmak. Biz bu açıdan daha şanslıyız. Kocaelisporluları ve kenti çok özledim. Herkese sizin aracılığınızla selam gönderiyorum. Ben çocuklarım ve eşimle gayet sağlıklıyım ve çalışmalara devam ediyorum” dedi.

ERCÜMENT’İN MÜTHİŞ KARİYERİ:

Doğum Yeri                        : ANKARA

Doğum Tarihi                     : 13 Eylül 1985

Sözleşme Baş. T.              : 20 Ağustos 2019

Sözleşme Bitiş T.              : 31 Mayıs 2021

Bugün 16:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Varsa yoksa Süper Lig! mask
Varsa yoksa Süper Lig!
Can Bartu'yu andık mask
Can Bartu'yu andık
İlyas Ayan son yolculuğa uğurlandı mask
İlyas Ayan son yolculuğa uğurlandı
Devrim Akarsu: Ligler başlarsa bir çok futbolcu sakatlanabilir mask
Devrim Akarsu: Ligler başlarsa bir çok futbolcu sakatlanabilir
Helâl size çocuklar !.. mask
Helâl size çocuklar !..
Bu bir Körfez fırtınasıdır! mask
Bu bir Körfez fırtınasıdır!
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı mask
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor mask
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı! mask
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!

GALERİ

'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı mask
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu mask
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık... mask
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık...
45 gün beklemeyin! dönüştürün... mask
45 gün beklemeyin! dönüştürün...
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü mask
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü
Kocaeli sessizliğe gömüldü mask
Kocaeli sessizliğe gömüldü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL