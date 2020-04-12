Ayman’dan ‘geçmiş olsun’ mesajı: Yüreğimiz beraber atıyor

Kocaelispor ve Türk futbolunun efsane oyuncularından olan Ayman Abdelaziz, vatanı Mısır’dan selam gönderdi. Tüm Dünya gibi ülkesinin de koronavirüs ile mücadelesini dikkatle izleyen Ayman Abdelaziz, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor formalarını giymiş ve şampiyonluklar yaşamıştı. Spor Müdürümüz Hakan Yağcıoğlu aracılığıyla selam gönderen Ayman “Türkiye ve Kocaeli’ni çok seviyorum. Şu kaos ortamından sonra özlem gidereceğiz. Mücadelemiz ortak ve yüreğimiz bir. Herkese selamlar hakan ağabey” dedi.