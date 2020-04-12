Kocaelispor ve Türk futbolunun efsane oyuncularından olan Ayman Abdelaziz, vatanı Mısır’dan selam gönderdi. Tüm Dünya gibi ülkesinin de koronavirüs ile mücadelesini dikkatle izleyen Ayman Abdelaziz, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor formalarını giymiş ve şampiyonluklar yaşamıştı. Spor Müdürümüz Hakan Yağcıoğlu aracılığıyla selam gönderen Ayman “Türkiye ve Kocaeli’ni çok seviyorum. Şu kaos ortamından sonra özlem gidereceğiz. Mücadelemiz ortak ve yüreğimiz bir. Herkese selamlar hakan ağabey” dedi.
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Ayman’dan ‘geçmiş olsun’ mesajı: Yüreğimiz beraber atıyor
Kocaelispor ve Türk futbolunun efsane oyuncularından olan Ayman Abdelaziz, vatanı Mısır’dan selam gönderdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz