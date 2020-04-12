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Şükran İpekten hayatını kaybetti

Kocaelispor’un eski futbolcularından merhum Mehmet Ali İpekten’in eşi Şükran İpekten 89 yaşında hayatını kaybetti
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İzmit’in tanınan simalarından, Kocaelispor’un eski futbolcularından merhum Mehmet Ali İpekten’ın eşi Şükran İpekten(89) hayatını kaybetti. İpekten’ın ölüm haberini İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol duyurdu. Erol, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Değerli hemşehrimiz, büyüğümüz, tanıyan herkesin saygı duyup sevdiği, Geleneksel Kertil Tekke Şenliklerimizin daimi destekçisi ve katılımcısı, Kocaelispor'un geçmiş dönem futbolcularından merhum Mehmet Ali İpekten'in eşi, grup üyelerimiz Fatma Cenk ve Çetin İpekten'in anneleri, Şükran İpekten (89) dün akşam vefat etmiştir. Merhumenin cenaze bugün, sadece ailesinin katılımı ile (12 Nisan 2020) kılınacak namazın ardından İzmit Kent Mezarlığına defnedilecektir. Değerli büyüğümüze Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.”

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