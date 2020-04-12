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İşte sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildiğini duyurdu.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde 10 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamış olup bugün gece saat 24.00'a kadar devam edecektir.

31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

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