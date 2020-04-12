Ünlü profesörden korkutan deprem uyarısı!

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür bugün Van’da meydana gelen deprem sonrası sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Kendisine ait sosyal medya hesabından bir dizi açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Van Muradiye taraflarında ve Başkale merkez mıntıkasını işaret etti.

Prof. Dr. Naci Görür’ün açıklamaları şöyle:

- Bugün meydana gelen deprem, daha önceki depremlerle aynı yerde, yani Başkale Fayı (BşF) ile Hasan Timur Fayının (HTF) kesim yerine yakın. Bu bölge bir süredir aktif. Bu depremlerin her iki fayın ülkemiz sınırları için de kalan kısımlarıyla etkileşeceğinden endişe ediyorum. Onun için Van Muradiye taraflarında ve Başkale merkez mıntıkasında dikkat edilmeli diyorum.

- Karlıova, biliyorsunuz, KAF ile DAF’ın kesim yeri. Burası sürekli açılıyor. Depremin olduğu yer ile KAF üzerindeki Yedisu ve DAF üzerindeki Bingöl arası uzun zamandır deprem bekleyen yerler. O bakımdan deprem dikkat çekici.