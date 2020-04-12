İçişleri Bakanlığı önceki gece 31 ilde 11-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu kararın ardından evlerinden çıkamadığı için ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşın imdadına Derince zabıtası koştu. Derince Belediyesi Zabıta Ekipleri, bu zor günlerde Derince’de hummalı bir çalışma sürdürdü. Vatandaşların telefonla arayarak ulaştığı zabıta ekipleri mahalle mahalle gezerek Derinceli vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Derinceli vatandaşlar alışverişini yaparak kapılarına kadar teslim eden zabıtalara ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'e teşekkür ederek bu hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdiler.