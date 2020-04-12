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Virüs nedeni ile düğünleri iptal olan çifte sanal düğün!

Kocaeli’de korona virüs nedeni ile düğünleri iptal edilen çifte arkadaşları video konferansla sanal düğün yaptı.

İhlas Haber Ajansı
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İzmit'te kıyılan nikahla dünya evine giren Kerime ve Serkan Çetin çiftinin 11 Nisan tarihinde gerçekleştirecekleri düğünü korona virüs nedeniyle iptal edildi. Davetiyelerin dağıtılmasına kadar tüm hazırlıkları tamamlayan çiftin düğünü iptal olunca arkadaşları çifte jest yaparak sanal düğün yaptı. İptal olan düğün tarihinde çifti video konferansla arayan arkadaşları, tek tek çiftin hüznünü paylaşarak dileklerini paylaştı.

"MORAL VERDİ"

Onlarca kişinin katıldığı sanal konferans saatlerce sürdü. Kendilerine yapılan jestten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Çetin çifti, arkadaşlarının yaptığı hoş sürprizin kendilerine moral verdiğini, video konferans düğünü hayatları boyunca unutmayacaklarını söylediler.

Bugün 13:50 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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