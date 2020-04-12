İş insanı Murat Keleş vefat etti

Kocaeli’nin tanınmış iş insanlarından olan İn Demir firmasının sahibi Murat Keleş geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Başiskele Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden İn Demir Firmasının sahibi iş adamı SEAT Skoda Keleşler Otomotiv kurucu ortağı Faruk Keleş'in dayısı Murat Keleş(70) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Murat Keleş’in ani ölümü iş dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Evli ve 4 çocuk babası olan Murat Keleş’in cenazesi BaşiskeleYeşilyurt Mahallesi Osman Kuru Mezarlığında toprağa verildi.