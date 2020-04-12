Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 13:56 TSİ- Gündem G: Bugün 14:37 TSİ

İş insanı Murat Keleş vefat etti

Başiskele Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden İn Demir firmasının sahibi ve SEAT Skoda Keleşler Otomotiv kurucu ortağı Faruk Keleş'in dayısı Murat Keleş geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli’nin tanınmış iş insanlarından olan İn Demir firmasının sahibi Murat Keleş geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Başiskele Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden İn Demir Firmasının sahibi iş adamı SEAT Skoda Keleşler Otomotiv kurucu ortağı Faruk Keleş'in dayısı Murat Keleş(70) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Murat Keleş’in ani ölümü iş dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Evli ve 4 çocuk babası olan Murat Keleş’in cenazesi BaşiskeleYeşilyurt Mahallesi Osman Kuru Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 13:56 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(3)
02

Turan - allah gani gani rahmet eylesin dürüst ve dost insandı,yakınlarına allah sabırlar versin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Nisan 17:15
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

“Mahalle bakkalı kültürü yeniden yaşatılmalı” mask
“Mahalle bakkalı kültürü yeniden yaşatılmalı”
İSU, sanal şube ile evinizde mask
İSU, sanal şube ile evinizde
KADEF sağlık çalışanlarını unutmadı mask
KADEF sağlık çalışanlarını unutmadı
Büyükşehir’den vatandaşlara psikolojik destek mask
Büyükşehir’den vatandaşlara psikolojik destek
Hürriyet, ilk gıda kolilerini teslim etti mask
Hürriyet, ilk gıda kolilerini teslim etti
Posco Assan’dan engellilere destek mask
Posco Assan’dan engellilere destek
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı mask
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor mask
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı! mask
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!

GALERİ

Zabıtanın 'evde kal' anonsu gülümsetti mask
Zabıtanın 'evde kal' anonsu gülümsetti
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı mask
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu mask
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık... mask
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık...
45 gün beklemeyin! dönüştürün... mask
45 gün beklemeyin! dönüştürün...
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü mask
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL