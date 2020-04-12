Kocaeli’nin tanınmış iş insanlarından olan İn Demir firmasının sahibi Murat Keleş geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Başiskele Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden İn Demir Firmasının sahibi iş adamı SEAT Skoda Keleşler Otomotiv kurucu ortağı Faruk Keleş'in dayısı Murat Keleş(70) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Murat Keleş’in ani ölümü iş dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Evli ve 4 çocuk babası olan Murat Keleş’in cenazesi BaşiskeleYeşilyurt Mahallesi Osman Kuru Mezarlığında toprağa verildi.
Bugün 13:56 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:37 TSİ
İş insanı Murat Keleş vefat etti
Başiskele Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden İn Demir firmasının sahibi ve SEAT Skoda Keleşler Otomotiv kurucu ortağı Faruk Keleş'in dayısı Murat Keleş geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
Ali Kibar - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Turan - allah gani gani rahmet eylesin dürüst ve dost insandı,yakınlarına allah sabırlar versin.
İzmitli - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.