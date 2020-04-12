Başkan Söğüt'ün abisi hayatını kaybetti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün 50 yaşındaki abisi Köksal Söğüt, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan testlerde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Böbrek yetmezliği hastası olan Söğüt’ün hastanede yattığı sırada plazma tedavisi olabilmesi için donör bulunması amacıyla sosyal medya üzerinden duyuru yapıldı. Donör aranma çalışmaları sırasında fenalaşan Söğüt, 12 günlük yaşam savaşını kaybederek vefat etti. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vefat eden Söğüt’ün hastanedeki işlemleri sonrasında Körfez Asri Mezarlığı'nda defnedildi.