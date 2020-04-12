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Başkan Söğüt'ün abisi hayatını kaybetti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün abisi Köksal Söğüt(50) koronavirüs tedavisi gördüğü Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün 50 yaşındaki abisi Köksal Söğüt, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan testlerde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Böbrek yetmezliği hastası olan Söğüt’ün hastanede yattığı sırada plazma tedavisi olabilmesi için donör bulunması amacıyla sosyal medya üzerinden duyuru yapıldı. Donör aranma çalışmaları sırasında fenalaşan Söğüt, 12 günlük yaşam savaşını kaybederek vefat etti. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vefat eden Söğüt’ün hastanedeki işlemleri sonrasında Körfez Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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Yorumlar

(4)
04

Erdoğan Yabanabat - asöğüt ailesinin başı sağolsun sabılar dile merhuma allahtan ramet dilerim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Nisan 17:17
02

Ömer Köksal - MEKANI CENNET OLSUN,TÜM AİLESİNE BAŞŞSAĞLIĞI D,LEKLERİMİ İLETİYORUM..

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 12 Nisan 14:12
01

Hekimoğlu - Başınız sağolsun.Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 12 Nisan 14:09
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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