İçişleri Bakanlığı tarafından Coronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney sokağa çıkmayan İzmit halkına teşekkür ederek, “ Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağına, sorumluluk örneği göstererek uyan değerli İzmitli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.
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AKP İzmit’ten sokağa çıkmayanlara teşekkür
AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, 2 günlük sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür etti.
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Yorumlar
(3 )
Gercek - akp kendini devlet yerine koyuyor sanirim
Vatandas - İlginc ne sifatla tesekkur ediyorsunuz !!
İzmi̇tli̇ - SANA YİNE KONUŞACAK BİR KONU ÇIKTI.HER ŞEYE MAYDONOZ HALİ.KİMSE SENİ KAALE ALMIYOR.SENİN İÇİŞLERİ BAKANININ MARİFETİ GİT ONA ABİNE HESAP SOR NE YAPTIN ABİ DE.
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