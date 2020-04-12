AKP İzmit’ten sokağa çıkmayanlara teşekkür

İzmi̇tli̇ - SANA YİNE KONUŞACAK BİR KONU ÇIKTI.HER ŞEYE MAYDONOZ HALİ.KİMSE SENİ KAALE ALMIYOR.SENİN İÇİŞLERİ BAKANININ MARİFETİ GİT ONA ABİNE HESAP SOR NE YAPTIN ABİ DE.