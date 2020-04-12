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Aydın: Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 101.  yılını kutlamak için evde kalın

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle Kocaeli Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Cebrail Aydın mesaj yayınladı. Aydın, “Covid-19 salgından zaferle çıkıp Şanlıurfa'mızın kurtuluşunun 101'inci yılını coşkuyla kutladığımız günlerde görüşünceye dek sağlıkla kalın, evde kalın” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Cebrail Aydın, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Aydın mesajında, “Urfamızı şanlı yapan destansı mücadele sonucunda bugün Şanlıurfa'mızın kurtuluşunun 100'üncü yılını coşkuyla kutlayamamanın hüznü içerisindeyiz. Nice zorluklarla mücadele etmiş, nice zaferlere imza atmış bir halk olarak Şanlıurfamızın kurtuluşunun 100'üncü yılının; vatanımıza, milletimize, şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

“EVDE KALIN”

Evde kalın uyarısında bulunan Aydın, “Şanlı zaferlere adını altın harflerle yazan ülkemizin; içinde bulunduğu Covid-19 salgından zaferle çıkıp Şanlıurfa'mızın kurtuluşunun 101'inci yılını coşkuyla kutladığımız günlerde görüşünceye dek sağlıkla kalın, evde kalın" ifadelerinde bulundu.

Bugün 14:35 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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