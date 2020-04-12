İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan 00.00 itibariyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının duyurulması nedeniyle vatandaşlar market ve fırınlara akın ederken, birçok vatandaş kararın geç duyurulması nedeniyle tepki gösterdi. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Kocaeli Tabip Odası Başkanı Zeki Hamşioğlu, “Tedbir olsun diye yapıldı fakat uygulamanın yapılış tarzı birazcık hatalı oldu. Böyle şeyleri birkaç gün önceden söylemekte fayda var. Böyle, olaydan 2 buçuk 3 saat önce haber verilince bu şekilde oldu. Yani faydadan çok zarar olacak gibi görünüyor” dedi.

“2 HAFTA İÇERİSİNDE GÖRÜLECEK”

Sonuçlarının 2 hafta içerisinde görüleceğini belirten Hamşioğlu, “2 gün de olsa sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi aslında güzel bir karardı. 2 gün sokağa çıkma yasağı her şeyi çözmez, yeterli de olmayabilir fakat en azından sağlık kuruluşlarının kapasitesini arttırabilmesi noktasında fayda sağlayacaktır. Ancak söylediğim gibi bu kararın kısa bir süre önce söylenmesinin sonuçları 2 hafta içerisinde görülecektir” ifadelerinde bulundu.