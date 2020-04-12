Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:42 TSİ- Gündem G: Bugün 14:49 TSİ

Kocaeli Tabip Odası: Sonuçları 2 hafta içerisinde görülecek

Alınan karar neticesinde uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağının geç duyurulması hakkında konuşan Kocaeli Tabip Odası Başkanı Zeki Hamşioğlu, “Bu kararın kısa bir süre söylenmesinin sonuçları 2 hafta içerisinde görülecektir” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan 00.00 itibariyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının duyurulması nedeniyle vatandaşlar market ve fırınlara akın ederken, birçok vatandaş kararın geç duyurulması nedeniyle tepki gösterdi. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Kocaeli Tabip Odası Başkanı Zeki Hamşioğlu, “Tedbir olsun diye yapıldı fakat uygulamanın yapılış tarzı birazcık hatalı oldu. Böyle şeyleri birkaç gün önceden söylemekte fayda var. Böyle, olaydan 2 buçuk 3 saat önce haber verilince bu şekilde oldu. Yani faydadan çok zarar olacak gibi görünüyor” dedi.

“2 HAFTA İÇERİSİNDE GÖRÜLECEK”

Sonuçlarının 2 hafta içerisinde görüleceğini belirten Hamşioğlu, “2 gün de olsa sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi aslında güzel bir karardı. 2 gün sokağa çıkma yasağı her şeyi çözmez, yeterli de olmayabilir fakat en azından sağlık kuruluşlarının kapasitesini arttırabilmesi noktasında fayda sağlayacaktır. Ancak söylediğim gibi bu kararın kısa bir süre önce söylenmesinin sonuçları 2 hafta içerisinde görülecektir” ifadelerinde bulundu.

Bugün 14:42 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“Mahalle bakkalı kültürü yeniden yaşatılmalı” mask
“Mahalle bakkalı kültürü yeniden yaşatılmalı”
İSU, sanal şube ile evinizde mask
İSU, sanal şube ile evinizde
KADEF sağlık çalışanlarını unutmadı mask
KADEF sağlık çalışanlarını unutmadı
Büyükşehir’den vatandaşlara psikolojik destek mask
Büyükşehir’den vatandaşlara psikolojik destek
Hürriyet, ilk gıda kolilerini teslim etti mask
Hürriyet, ilk gıda kolilerini teslim etti
Posco Assan’dan engellilere destek mask
Posco Assan’dan engellilere destek
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı mask
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor mask
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı! mask
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!

GALERİ

Zabıtanın 'evde kal' anonsu gülümsetti mask
Zabıtanın 'evde kal' anonsu gülümsetti
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı mask
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu mask
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık... mask
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık...
45 gün beklemeyin! dönüştürün... mask
45 gün beklemeyin! dönüştürün...
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü mask
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL