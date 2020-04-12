Kandıra Akdurak Mahallesi Yen Cam Sokak’ta ki evinde kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Alaboğa'nın ölümü hastanede ve ilçede büyük üzüntü yarattı. Geniş bir kesim tarafından tanınan sağlıkçı, meslektaşları ve ilçe halkı tarafından sevilen ve sayılan bir isimdi. Laborantın cenazesi M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi önünde düzenlenen duanın ardından defnedilmek üzere memleketi Amasya’ya gönderildi.
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Laboratuvar teknisyeni yaşamını yitirdi
M.Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’nde uzun yıllardan beri laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Mehmet Alaboğa (51) sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi.
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Yorumlar
(1 )
Kara pençe lakabı Kara - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yıllarca hizmet vermiş sağlık görevi ne
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