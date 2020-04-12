Laboratuvar teknisyeni yaşamını yitirdi

Kandıra Akdurak Mahallesi Yen Cam Sokak’ta ki evinde kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Alaboğa'nın ölümü hastanede ve ilçede büyük üzüntü yarattı. Geniş bir kesim tarafından tanınan sağlıkçı, meslektaşları ve ilçe halkı tarafından sevilen ve sayılan bir isimdi. Laborantın cenazesi M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi önünde düzenlenen duanın ardından defnedilmek üzere memleketi Amasya’ya gönderildi.