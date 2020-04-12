İzmit Belediyesi sokaktaki dostlarını unutmuyor

İki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmit Belediyesi mağduriyet yaşayan herkese yardıma koşmaya devam ediyor. Evlerinden çıkamayan vatandaşların acil ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri parklarda insanların yem attığı güvercinleri beslemeyi ihmal etmedi.

GÜVERCİNLER UNUTULMADI

Vatandaşın, esnafın, sağlık personelinin yardımına koşan ve tüm imkanlarıyla koronavirüse savaş açan İzmit Belediyesi, sokağa çıkmanın yasaklandığı 2 günde de sokaktaki dostları unutmadı. Sokakta yaşayan hayvanların gıda gereksinimi karşılayan restoranlar kapanınca ve insanlar sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerine çekilince devreye İzmit Belediyesi girdi. Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğun olarak Cumhuriyet Parkı başta olmak üzere kentin pek çok parkında insanlar tarafından beslenen güvercinler yiyecek bulmakta zorlanınca İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yem ve su vererek güvercinleri besledi.