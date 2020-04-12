İzmit Belediyesi koronavirüs mücadelesinde hız kesmiyor

Bir aydır ülkemizde ve dünyada tek gündem haline gelen koronavirüse karşı İzmit Belediyesi, tüm imkanları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkmanın yasaklandığı pazar günü de sabah saatleri itibariyle sokak sokak gerçekleştirilen dezenfekte ve temizlik çalışmalarının yanında sokağa çıkamayan vatandaşın ihtiyaçları da belediye ekipleri tarafından karşılanıyor.

MAHALLELER PROGRAMLI OLARAK TEMİZLENİYOR

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşın sağlığını korumak adına gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Ekipler salgının başlaması ile birlikte programlı olarak tüm mahallelerde temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor. Etkisini hızla gösteren koronavirüse karşı vatandaşın sağlığı için sahada bir an olsun işini aksatmayan ekipler, mahallelilerden alkış topluyor.

VATANDAŞIN İHTİYACI KARŞILANIYOR

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri salgın nedeniyle sokağa çıkması yasak olan vatandaşların yardımına koşuyor. Ekipler ihtiyacı olan vatandaşların gıda, temizlik ve sağlık alışverişlerini yaparak kendilerine teslim ediyor. Ekipler koronavirüs ile mücadelede belediye olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu en etkili şekilde yerine getirmenin mücadelesini vermeye devam ediyor.