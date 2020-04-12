Ereğlili balıkçılar sezonu erken kapattı

Denizlerde 15 Nisan’da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala balıkçılar denizlerde umduğunu bulamayınca, tekneleri limana demirledi. Koronavirüsün de etkilediği balıkçılar gelecek sezonun hazırlıklarına ilk olarak sosyal mesafeyi koruyarak ağlarının bakım ve onarımını, daha sonrada teknelerinin bakımına geçilerek önümüzdeki balık sezonunun hazırlıklarına başlayacak.

LİMANA DEMİRLENDİ

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül’e kadar sürecek yasak 15 Nisan’da başlıyor. Ereğlili balıkçılar bu yıl umduğunu bulamayarak yaklaşık 15 gün önce sezonu kapatarak teknelerini limana demirledi. Sezonun bitimine kısa bir süre kala sezonu kapatan balıkçılar, şimdiden gelecek sezon için hazırlıklara başladı. Bu sezon hamsiden ve istavritten umduğunu bulamayan Ereğlili balıkçılar palamutta ise istenilen avı gerçekleştiremedi.

"DENİZDE BALIK VAR ANCAK BALIK YERİNDE DURMUYOR"

1 Eylül 2019 tarihinde başlayan balık sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Abanozlar tekne sahiplerinden Hüseyin Abanoz (59), av açısından kötünün iyisi bir sezon geçirdiklerini, ancak ekonomik olarak çok tatmin edici olmadığını söyledi. Abanoz, “İstediğimiz gibi bir av olmadı. Denizde balık var, ancak balık yerinde durmuyor. Göç edip gidiyor. Balık olmayınca biz de mecburen erken döndük, teknelerin bakımına geçtik. Bizim gibi teknelerin birçoğu limanlara döndü. Şimdi sosyal mesafemizi de kollayarak ağların bakımını yapıyoruz, daha sonra da teknenin bakımına geçeceğiz” dedi.

"SEZONU ERKEN KAPATMAK ZORUNDA KALDIK"

Balıkçı Yavuz Abanoz (55), “Bu yıl koronavirüs nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldık. Hem balık azdı, hem de koronavirüs nedeniyle çalıştığımız tayfaların evlerine gitmekte sorun olacağından, bu yıl sezona erken paydos etmek zorunda kaldık. Ağalarımızı tamir ediyoruz, daha sonra teknelerimizin bakımını yapacağız. İnşallah şu illet koronavirüsden de kurtulmuş olur, rahat rahat çalışmalarımızı yaparız” dedi

"PERAKENDE BALIK SATIŞI YAPIYORUZ"

Balık tezgahlarını kültür balıkları süslemeye başladığını belirten, Balık Lokantası sahibi ve satıcısı Mustafa Büyük (35), “Şu anda lokantalar kapatıldı, bizde sadece perakende balık satışı yapıyoruz, isteyen müşterilerimize seçtiği balığı ızgara, ya da kızartıyoruz. Koronavirüs nedeniyle ‘Evdekal’ uyarılara dikkat eden vatandaşlar, az miktarda satılan istavrit ve mezgite ilgi göstermezken, zor durumda kaldık” dedi.

"FİYATLAR TAVAN YAPTI"

Büyük, “Şuan zor durumdayız. Vatandaş dışarı çıkamıyor. Sezonun bitmesine de az kaldı. Ama bu bölgenin büyük balıkçı tekneleri sezonu erken kapattı. Yine her gün mezat oluyor, küçük teknelerin getirdiği azda olsa hamsi, istavrit, mezgit oluyor, az olduğu için şu anda fiyatlar tavan yaptı. Bu sezon palamutta beklenilen olmadı. Şimdi de koronavirüs satışları etkiledi. Tezgahlarda şimdilerde uskumru, mezgit, alabalık, somon, levrek var. Çoğunlukla kültür balıkları yer alıyor’ dedi.