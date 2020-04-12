Hürriyet, ilk gıda kolilerini teslim etti

Koronovirüs sebebi ile vatandaşların büyüyen ekonomik sıkıntısını hafifletmek amacıyla İzmit Belediyesi başlattığı dayanışma kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştırmaya başladı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri kendilerine ulaşan ihtiyaç sahiplerinin ikametlerine gıda kolilerini teslim etti.

TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Belediyeye ulaşarak ihtiyaç taleplerini ileten vatandaşlarla bizzat görüşen Başkan Hürriyet, yardım kolilerini de kendi elleriyle teslim etti. Vatandaşlar, yaşadıkları diğer sorunları da Başkan Hürriyet’e iletti. İhtiyaç sahiplerinin yönelttiği talepleri tek tek cevaplayan Başkan Hürriyet, belediyenin sorumluluk alanı dışındaki talepler için de gerekli yönlendirmeleri yaparak irtibat sağladı.