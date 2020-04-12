Büyükşehir’den vatandaşlara psikolojik destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeni ile halk sağlığını koruyucu ve önleyici hizmetlerini sürdürüyor. Bu süreçte evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığını düşünen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara psikolojik destek veriyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN YARDIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlisi Psikolog Şener Yazıcı, vatandaşların ruh ve beden sağlığı için önemli açıklamalarda bulundu. Bu süreçte vatandaşların kaygı ve stresten uzak durması gerektiğini ifade eden Yazıcı; “Vatandaşlarımız gerekirse 153 Çağrı Merkezi’nden bize ulaşarak yardım alabilir” dedi.

SOSYAL MEDYAYA DİKKAT EDİN!

Bu süreçte bireylerin kendi sağlığına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli Psikolog Şener Yazıcı; “Salgın tehlikesine karşı duyulan kaygının eşiği önemlidir. Salgını hafife alınıp ‘Bana bir şey olmaz’ gibi düşünceler kişinin tedbir almamasına haliyle kendini de diğer insanları da riske atmasına sebep olabilir. Yine aşırı kaygıda kişinin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Salgın karşısında insanın kaygılanması normaldir. Burada önemli olan işin ciddiyetinin farkında olmak ve alınacak tedbirlerle hayatını idame ettirmektir. Bunun yanında salgın ile ilgili bilgiler doğru ve güvenilir haber kaynaklarından günde bir iki defa alınmalı. Tüm gününüzü haber izleyerek geçirmeyin. Sosyal medyada dönen kaygıyı arttıracak videolardan kişi uzak durmalıdır” ifadesini kullandı.

UYKU DÜZENİNE DİKKAT

Bu süreçte vatandaşların sağlığına da dikkat etmesi gerektiği ifade eden Psikolog Yazıcı; “Ne olursa olsun uyku düzeninizin bozulmaması gerekiyor. Uykunuzu iyi alabilmek için geç yatılmamalı. Evde öz bakımınıza özen göstermek kişiye kendini iyi hissettirecektir. Bunun yanında hareket alanı oluşturulmalı ve sosyal medyadan egzersiz videoları eşliğinde spor yapılmalı. Kendini gergin hisseden vatandaşlar nefes egzersizi yapmalıdır” dedi.

EVDE SPOR YAPIN

Salgın sürecinde stresten uzak durulması gerektiğini ifade eden Yazıcı; “Stres yemek yeme davranışını arttırabilir, bu da kilo alımınıza sebep olabilir. Sağlıklı ve dengeli yemek yemeye dikkat edilmeli. Ev içinde yapılacak işleri yapıp stresten uzak durabilirsiniz. Ufak tadilat tamirat işleri, ev dizaynında ufak dokunuşlar sizi iyi hissettirecektir. Bunun yanı sıra kendinize hobi alanı oluşturabilir, keyif alacağınız bir veya birkaç etkinlik size iyi gelecektir” açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLARINIZLA VAKİT GEÇİRİN

Bu süreçte çocuklu ailelere daha fazla görev düştüğünü ifade eden Psikolog Şener Yazıcı; “Çocuklu aileler virüsle ilgili konuları çocukların yanında konuşmamalı. Bu virüsle ilgi çocuğa bilgi verilmemesi anlamına gelmiyor. Çocuğunuzun yaşına uygun basit, güven veren açıklama yapılmalı. Çocuklarınızın evde oyun oynaması, resim çizmesi ve spor yapması teşvik edilmeli. Çocuklarınızla düzenli etkinlikler yapın onlarla oyunlar oynayın” dedi.

SİZ DE YARARLANABİLİRSİNİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki ‘Geniş Ailem’ projesi kapsamında hizmet veren uzman psikologlar ile görüntülü konuşmak için Whatsapp üzerinden 0 531 382 38 05, 0 531 382 38 11, 0 531 382 38 12, 0 531 382 38 13 ve 0 531 382 38 19 numaralı telefonları arayabilirsiniz.