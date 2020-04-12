KADEF sağlık çalışanlarını unutmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısına sessiz kalmayan KADEF Başkanı ve beraberindeki Federasyon Üyesi Kocaeli Ağrılılar Derneği, Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği, Körfez Ağrılılar Derneği, HerekeKışladüzü Ağrılılar Derneği, Dilovası Ağrılılar Derneği, Dilovası Taşlıçaylılar Derneği, Dilovası Eleşkirtliler Derneği, Gebze Ağrılılar Derneği, Darıca Ağrılılar Derneği, Çayırova Ağrılılar Derneği başkanları ile birlikte Dilovası Devlet Hastanesi’nde Covid-19 salgını ile büyük mücadele sergileyen sağlık personelini ziyaret ettiler.

“FEDAKARLIK ASLA AZIMSANAMAZ”

Federasyon üyeleri, sağlık çalışanlarına moral olması açısından ziyarette alkışlı destekte bulundular. KADEF Başkanı Ömer Yıldırım, “Ayrıca ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde Sağlık Çalışanlarımızın gösterdiği emek ve fedakârlık asla azımsanamaz. Zorluklara göğüs geren, milleti için gecesini gündüzüne katan sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyor ve el birliği ile bu zor günleri atlatacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.