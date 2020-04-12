Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:42 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:44 TSİ

“Gün vatandaştan alma değil, verme günüdür”

Saadet Partisi Darıca İlçe Başkanı Selim Çetinkaya, devletin koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşların yanında olması gerektiğini vurgulayarak, “Gün vatandaştan alma değil vatandaşa verme günüdür” dedi
mask

SP Darıca İlçe Başkanı Selim Çetinkaya, koronavirüs salgını nedeniyle birçok esnaf ve vatandaşın mağdur olduğunu dile getirdi. Çetinkaya, vatandaş ve esnaf için bir dizi önerileri olduğunu da belirtti. Çetinkaya, “Bir yandan virüsle mücadele ederken diğer taraftan da mevcut durumdan ötürü alınan tedbirlerin getirmiş olduğu mağduriyetlerin giderilmesi elzemdir. devlet ve kurumları tam da bugün vatandaşa umut olmalı, devlet tamda bugün tüm imkanlarını vatandaş için seferber etmeli, gün vatandaştan alma değil vatandaşa verme günüdür” dedi.

ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Öte yandan İlçe Başkanı Çetinkaya, bir dizi önerilerini sıraladı. Çetinkaya, “Alınan tedbirler neticesinde faaliyetlerine son vermek zorunda kalan kuaför güzellik salonu çay evleri ve kafelerin sahipleri, çalışanları çok ciddi mağduriyet yaşadıklarını biliyoruz. Bu müesseselere mutlak suretle kira ve çalışanlar için nakit yardımı yapılmalı. Serbest piyasada kayıt dışı geçimini idame eden vatandaşlarımızın başvurabilecekleri bir merkez oluşturulmalı ve mağduriyetlerin giderilmesi sağlanmalı” dedi.

Bugün 15:42 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
YRP Gebze İlçe Başkanı Mehmet Kocaman ''Emniyet Teşkilatımız Emniyetimizdir'' mask
YRP Gebze İlçe Başkanı Mehmet Kocaman ''Emniyet Teşkilatımız Emniyetimizdir''
Davutoğlu’dan Kocaeli teşkilatına teşekkür mask
Davutoğlu’dan Kocaeli teşkilatına teşekkür
Başkan Bıyık’tan Berat Kandili mesajı mask
Başkan Bıyık’tan Berat Kandili mesajı
Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, tüm İslam aleminin Berat kandilini kutladı. mask
Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, tüm İslam aleminin Berat kandilini kutladı.
Gelecek Partisi Derince Ümit Yıldız’a emanet mask
Gelecek Partisi Derince Ümit Yıldız’a emanet
Gelecek Partisi'nden belediyelerin yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama mask
Gelecek Partisi'nden belediyelerin yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe! mask
İşte Kocaeli’de virüsün en az görüldüğü ilçe!
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü! mask
Kocaeli'de koronavirüsten biri daha öldü!
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü mask
Yeni güne uyanan Kocaeli’de sokaklar sessizliğe büründü
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı mask
Bilim insanları salgının ana kaynağını açıkladı
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor mask
Kocaeli’ye sahra hastanesi yapılıyor
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı! mask
Kocaeli'de bir apartman daha karantinaya alındı!

GALERİ

'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı mask
'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu mask
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık... mask
Özel,48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık...
45 gün beklemeyin! dönüştürün... mask
45 gün beklemeyin! dönüştürün...
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü mask
80'lik Nazmiye teyze şivesiyle izleyen herkesi güldürdü
Kocaeli sessizliğe gömüldü mask
Kocaeli sessizliğe gömüldü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL