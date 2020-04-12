“Gün vatandaştan alma değil, verme günüdür”

SP Darıca İlçe Başkanı Selim Çetinkaya, koronavirüs salgını nedeniyle birçok esnaf ve vatandaşın mağdur olduğunu dile getirdi. Çetinkaya, vatandaş ve esnaf için bir dizi önerileri olduğunu da belirtti. Çetinkaya, “Bir yandan virüsle mücadele ederken diğer taraftan da mevcut durumdan ötürü alınan tedbirlerin getirmiş olduğu mağduriyetlerin giderilmesi elzemdir. devlet ve kurumları tam da bugün vatandaşa umut olmalı, devlet tamda bugün tüm imkanlarını vatandaş için seferber etmeli, gün vatandaştan alma değil vatandaşa verme günüdür” dedi.

ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Öte yandan İlçe Başkanı Çetinkaya, bir dizi önerilerini sıraladı. Çetinkaya, “Alınan tedbirler neticesinde faaliyetlerine son vermek zorunda kalan kuaför güzellik salonu çay evleri ve kafelerin sahipleri, çalışanları çok ciddi mağduriyet yaşadıklarını biliyoruz. Bu müesseselere mutlak suretle kira ve çalışanlar için nakit yardımı yapılmalı. Serbest piyasada kayıt dışı geçimini idame eden vatandaşlarımızın başvurabilecekleri bir merkez oluşturulmalı ve mağduriyetlerin giderilmesi sağlanmalı” dedi.