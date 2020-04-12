Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınında vatandaşa kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede evde kalarak Web adresi üzerinden ve İSU mobil uygulaması üzerinden birçok işlem gerçekleştirebiliyor. Tüm aboneler bu zor günlerde evinde kalarak www.isu.gov.tr web adresi ve mobil uygulama ile sanal şube üzerinden İSU ile ilgili her türlü talep öneri, şikayet, abone açma-kapama, fatura işlemleri, borç sorgulama, tüm arıza, ihbar ve talep işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
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İSU, sanal şube ile evinizde
Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgının yayılmaması için ‘Evde Kal’ kampanyası kapsamında abonelere kolaylıklar sağlıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz