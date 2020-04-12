İSU, sanal şube ile evinizde

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınında vatandaşa kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede evde kalarak Web adresi üzerinden ve İSU mobil uygulaması üzerinden birçok işlem gerçekleştirebiliyor. Tüm aboneler bu zor günlerde evinde kalarak www.isu.gov.tr web adresi ve mobil uygulama ile sanal şube üzerinden İSU ile ilgili her türlü talep öneri, şikayet, abone açma-kapama, fatura işlemleri, borç sorgulama, tüm arıza, ihbar ve talep işlemlerini gerçekleştirebiliyor.