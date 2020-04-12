“Mahalle bakkalı kültürü yeniden yaşatılmalı”

“Bizi Size Ulaştıranlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Derince Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi’nde hizmet veren Mert Büfe’nin sahibi Cengiz Altay. 6 aydır Mert Büfe’yi işlettiğini belirten Altay, vatandaşın daha çok mahalle dışından alışveriş yapmasının işlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Mahalle bakkalı kültürünün yeniden yaşatılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“İŞLERİMİZ DURGUN”

Esnaf Cengiz Altay, “6 aydır büfeyi işletiyorum. Türkiye genelinde olduğu gibi Derince’de de işlerimiz durgun. Daha çok tekel ürünleri satışını yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çoğunluğu kendi muhitinden ziyade, dışarıdan alışveriş yaptığı için bizim işlerimizi olumsuz etkiliyor” şeklinde konuştu.

“AYLARCA PARAMIZI BEKLİYORUZ”

Altay, “Bugün bahsettiğimiz marketlerde 5 kuruşun bile hesabı yapılıyor. Ancak mahalle bakkalı öyle değil. Parası olmayan vatandaşlara bile ürün veriyoruz, kimi zaman aylarca paramızı almak için bekliyoruz. Yani mahalle bakkalı kültürünün yeniden yaşatılması lazım. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha hassas olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.