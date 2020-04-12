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Oruç: ‘Sağlık Üniversitesi’ Başiskele’ye kurulmalı

Demokrat Parti Başiskele İlçe Başkanı Muhammet Alperen Oruç, AKP’nin TBMM’ye sunduğu ‘Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ isimli yeni vakıf üniversitesi projesinin Başiskele’ye kurulması için belediye başkanı, muhtarlar ve STK’ları göreve davet etti
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DP Başiskele İlçe Başkanı Muhammet Alperen Oruç, AKP’nin ‘ Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ isminde yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduğunu sosyal medyadan öğrendiklerini belirtti. Oruç, “Daha önce Başiskele’ye hükümetimizce belediyemizin teşebbüsleriyle dönemin Bilim ve Sanayi Bakanı Sayın Fikri Işık bey, Mesleki Hastalıklar Hastanesi kurulacağını ifade etmiş, konu gazetelere manşet olmuştu fakat ortada hastane falan yok” dedi.

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Devamında Oruç, “Bir önceki dönem Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Başiskele’ye Türkiye’nin ilk Kızılay Üniversitesi ve İhtisas Hastanesi kurulacağını Başiskele’de söylemişti olmadı. Şimdi elimizde böyle bir fırsat varken başta Başiskele’deki muhtarlarımız olmak üzere STK’lar ve belediye başkanımızı bu Sağlık Üniversitesi’nin Başiskele’ye kurulması noktasında harekete geçmeye davet ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Sağlık Üniversitesi’nin geldiği yere çok kapsamlı bir üniversite hastanesi de mecburen kurulacaktır” şeklinde konuştu.

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