Oruç: ‘Sağlık Üniversitesi’ Başiskele’ye kurulmalı

DP Başiskele İlçe Başkanı Muhammet Alperen Oruç, AKP’nin ‘ Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ isminde yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduğunu sosyal medyadan öğrendiklerini belirtti. Oruç, “Daha önce Başiskele’ye hükümetimizce belediyemizin teşebbüsleriyle dönemin Bilim ve Sanayi Bakanı Sayın Fikri Işık bey, Mesleki Hastalıklar Hastanesi kurulacağını ifade etmiş, konu gazetelere manşet olmuştu fakat ortada hastane falan yok” dedi.

“YEREL YÖNETİCİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”

Devamında Oruç, “Bir önceki dönem Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Başiskele’ye Türkiye’nin ilk Kızılay Üniversitesi ve İhtisas Hastanesi kurulacağını Başiskele’de söylemişti olmadı. Şimdi elimizde böyle bir fırsat varken başta Başiskele’deki muhtarlarımız olmak üzere STK’lar ve belediye başkanımızı bu Sağlık Üniversitesi’nin Başiskele’ye kurulması noktasında harekete geçmeye davet ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Sağlık Üniversitesi’nin geldiği yere çok kapsamlı bir üniversite hastanesi de mecburen kurulacaktır” şeklinde konuştu.