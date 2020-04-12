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Alaca: Market çalışanını mağdur edene işlem yapılmalı

Saadet Partisi Gölcük Gençlik Kolları Başkanı Enes Alaca, Covid-19 nedeniyle halkla sürekli temas halinde olan market çalışanlarının durumuna dikkat çekti
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SP Gölcük Gençlik Kolları Başkanı Enes Alaca, aldıkları bazı mağduriyet haberlerini kamuoyu ile paylaştı. Alaca, “Koronavirüs nedeniyle pek çok market evlere sipariş uygulaması başlatmıştır. Ne var ki bu uygulama ile bazı market çalışanlarının yürüyerek uzak mesafelere gitmek zorunda olduğunu, araç ve yeni elemana ihtiyaç duyulmasına rağmen işveren tarafından tedarik edilmediğini öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

“İTİRAZ EDEN KADIN KARDEŞİMİZ İŞTEN ATILMIŞ”

Devamında Alaca, “Nitekim geçtiğimiz günlerde Gölcük’te, bir marketler zincirine ait şubede çalışan kadın kardeşimiz bu duruma itiraz etmiş, neticesinde de işten çıkarılmıştır. Kardeşimizin haklı talebine kulak vermek yerine işine son verenler toplum vicdanını karşılarına almışlardır. Hiçbir kardeşimizin mağdur olmasına müsaade etmeyelim ve mağduriyet oluşturanlara gereken işlemi uygulayalım” şeklinde konuştu.

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