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Ellibeş: Yoğun bakımdaki hasta sayımızda azalma var

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, hem sokağa çıkma yasağı hem de mevcut durum hakkında yazılı açıklama yaptı. Ellibeş açıklamasında, “Yoğun bakımdaki hasta sayımızda azalma var. Sağlık Bakanlığımız çok başarılı bir süreç gösteriyor” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan 00.00 itibariyle başlatılan sokağa çıkma yasağı ve yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ellibeş yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu; “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz Alo-153 hattıyla sürecin başından beri olduğu gibi yine herkesin yardımına koştu. Zorunlu olarak dışarı çıkan varsa kimseyi yolda bırakmadı. Gebze’den Kandıra’ya, Karamürsel’den Kartepe’ye hem belediye başkanlarımız hem de personelimiz vatandaşımızın emrinde bu zor dönemin daha kolay atlatılması için mücadele etti. Aynı şekilde Vefa ekipleri kimsenin mağduriyet yaşamasına izin vermedi. Hastanelerde sağlık çalışanlarımızın kahramanca mücadelesine, dışarıdaki bu ekiplerimiz özverili çalışmalarıyla destek verdi ve vermeye devam edecek. Hepsini kutluyorum.

“UYMAK ZORUNDAYDIK”

Öncelikle bu yasağa uyan herkesin önemli bir vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirdiğini belirtmemiz gerekiyor. Hafta sonu şehrin farklı köşelerinden gelen boş cadde ve sokak görüntüleri her ne kadar alışık olmadığımız görüntüler olsa da, sağlığımız için bu kurala uymak zorundaydık. Yasaktan sonra virüs tamamen ortadan kalktı diye düşünmeyelim. Bu virüsle savaşımız daha bitmedi. Herkes kendi izolesini uygulamaya devam etmeli. İzolasyon kurallarını uygulanmalı.

“HASTA SAYIMIZDA AZALMA VAR”

Toplu taşıma araçları başta olmak üzere, market ve kapalı alanlarda maske takmaya devam etmeli. Temastan kaçınılmalı. Bugün açıklanan veriler açıkçası bizlerin umudunu daha da artırdı. Yoğun bakımdaki hasta sayımızda azalma var. Sağlık Bakanlığımız çok başarılı bir süreç gösteriyor. Sağlık çalışanlarımız inanılmaz bir özveri sergiliyor. Bizler de kurallara uyarak onların işini kolaylaştırmalı ve bu sürecin daha kısa sürede sonlanması için katkı vermeliyiz.”

Bugün 16:06 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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