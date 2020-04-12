Kocaeli’ye sağlık teknoloji üniversitesi geliyor

AKP Milletvekilleri geçtiğimiz günlerde, yılda iki kez yapılabilen doçentlik sınavı sayısının artırılabilmesi, vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının mali haklarının devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenmesi, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği verilebilmesi, Ankara Bilim Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

AVRUPA EĞİTİM VAKFI YAPACAK

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifle, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulacağını bildirirken Kocaeli’ye yapılacak üniversitesinin hangi vakıf tarafından ve nereye yapılacağı merak edildi. Kocaeli’ye yapılacak olan üniversitenin Avrupa Eğitim Vakfı tarafından Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olduğu öğrenilirken üniversite, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve Avrupa Meslek Yüksekokulu’ndan oluşacak.