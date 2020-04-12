Kocaeli'de sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un, koronavirüs nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının ihmal edilmemesi, aç ve susuz kalmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması talimatı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şubesi ekipleri, sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem ve su takviyesi için çalışma başlattı. Kandıra Kefken alanındaki sokak hayvanlarının beslenme noktalarına mama ve su bırakan görevlilerin etrafında toplanan köpekler, bırakılan mamaları yedi.

"HER CAN BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Vali Hüseyin Aksoy, bu süreçte sokak hayvanlarının da sağlıklı kalmaları için azami gayret gösterildiğini ve sokak hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmalarının aksatılmadan sürdürüleceğini belirterek, "Her can bizim için çok kıymetlidir" dedi.