Zabıtanın 'evde kal' anonsu gülümsetti

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz akşam 31 ilde 11-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kocaeli’de vatandaşların kurallara uyması, evden çıkmaması için zabıta ekipleri mahalle, sokak ve işlek caddelerde anons yaparak ‘evde kal’ çağrısında bulundu.

GÜLÜMSETTİ

Gazetemize gelen görüntülerde ise Derince Belediye Zabıta Ekipleri’nin araçtan yaptıkları anons vatandaşları gülümsetti. ‘Evde kal’ çağrısını eğlenceli hale getiren zabıta ekipleri şarkıcı Buray’ın ‘Evde Kal’ şarkısını vatandaşlara dinletti. O anları ise bir vatandaş saniye saniye kaydetti.