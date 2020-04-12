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LGS’ye kontenjan artırımı geldi

Türkiye genelinde lise kontenjanları yüzde 52.6 artınca, LGS'ye girecek 1.8 milyon öğrencinin kazanma şansı yüzde 11 yükseldi. Kocaeli’de de LGS kontenjanları yüzde 62 oranında arttırıldı. İlimizdeki kontenjan sayısı 4 bin 936’ya yükseltildi

Bülent Ekinci
Bülent Ekinci Tüm Haberleri
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2012’de geçilen 4+4+4 sistemi nedeniyle, birinci sınıfa 60 aylıklar da kaydedildiği için bu yıl 8’inci sınıftan 1.2 milyon yerine 1.8 milyon öğrenci mezun olacak. LGS’de aday artışına, koronavirüsü salgını da eklenince konu dağılımı, kontenjan, soru tipi gibi sistemde birçok önemli değişiklik oldu. Aday öğrenci sayısı bu yıl yüzde 36 arttı. 2019’da 139 bin 660 olan sınavla yerleşme kontenjanı da 213 bin 128’e çıktı.

EN YÜKSEK KONTENJAN GEBZE’DE

Kocaeli’nin 2019 yılı LGS kontenjanı 3 bin 30 iken, bu yıl yüzde 62’lik bir artışla sayı 4 bin 936’ya yükseldi. Bu da sınava girecek olan öğrencilerin şansını artırıyor. 7 Haziran’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’nda Kocaeli’deki okulların kontenjanları da belirlendi. Bu yıl en çok öğrenciyi Gebze Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi kabul edecek. Bu okulun kontenjanı 270 olarak belirlendi.

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Muhabir Bülent Ekinci

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