Kartepe’de bir site karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki bir sitede ikamet eden ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Şüphe üzerine Covid-19 testi negatif çıkmasına rağmen Kartepe İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun kararı ile site karantina altına alındı. Sitenin giriş kapısına Kartepe Kaymakamlığı tarafından, “Bu bina ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nca alınan 16.03.2020 tarih ve 2020/1 nolu kararın 17. Maddesine istinaden izolasyonaalınmıştır. Binaya kontrollü giriş-çıkış dışında girilmesi yasaktır” yazılı afiş asıldı.