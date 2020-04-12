Alınan bilgiye göre Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki bir sitede ikamet eden ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Şüphe üzerine Covid-19 testi negatif çıkmasına rağmen Kartepe İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun kararı ile site karantina altına alındı. Sitenin giriş kapısına Kartepe Kaymakamlığı tarafından, “Bu bina ilçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nca alınan 16.03.2020 tarih ve 2020/1 nolu kararın 17. Maddesine istinaden izolasyonaalınmıştır. Binaya kontrollü giriş-çıkış dışında girilmesi yasaktır” yazılı afiş asıldı.
Bugün 18:15 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 18:18 TSİ
Kartepe’de bir site karantinaya alındı
Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde koronavirüs şüphesiyle gittiği hastanede testi negatif çıkan bir kişinin yaşadığı 16 daireli site tedbir amacıyla karantina altına alındı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz