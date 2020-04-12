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Büyükgöz verilen hizmetleri sahada denetledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ilk andan itibaren vatandaşların sıkıntı yaşamaması için adına devam eden çalışmaları sahada denetledi

İhlas Haber Ajansı
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokağa çıkma yasağının sürdüğü hafta sonu, ilçede belediye tarafından verilen hizmetleri sahada yakından takip ederek denetliyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle gece yarısı yaptığı toplantıda ilçede vatandaşlara verilecek hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri alan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerin yaptığı çalışmaları sahada yakından takip ediyor.

ÇIKMA YASAĞINA RİAYET EDENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Denetimler sırasında Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerine gıda erzak kolilerini adreslerine götürerek teslim etti. İhtiyaçlarının kısa sürede kendilerine ulaştırılmasından ötürü memnun olan vatandaşlar, Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti. Vatandaşlara başka bir istek ve taleplerinin olup olmadığını da soran Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerine sokağa çıkma yasağına riayet etmelerinden ve sağduyularından ötürü de teşekkür etti.

ELLERİYLE BESLEDİ

Sokağa çıkma yasağı günlerinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev başında olan polis, jandarma ve sahadaki tüm kamu çalışanlarına da kolaylıklar dileyen Başkan Büyükgöz ayrıca; ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında, merkezi yerlerde ve tüm cadde ve sokaklarda veteriner ve temizlik işleri müdürlükleri ekipleri tarafından sürdürülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da denetledi. Başkan Büyükgöz, veteriner işleri tarafından düzenli olarak mama ve yem takviyesinin yapıldığı sokak hayvanlarını da ekiplerle birlikte elleriyle besledi.

SİZ EVDE KALIN SAĞLICAKLA KALIN

Sahadaki başta belediye çalışanları olmak üzere görevli tüm kamu çalışanlarına sokağa çıkma yasağı günlerinde gösterdikleri üstün gayretten ötürü de teşekkür eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Covid 19 virüs salgını karşısında devletimizle el ele vererek milletçe güzel bir birliktelik sağladık. İnanıyorum ki ön görülen sürede bu illetten ülkece kurtulacağız inşallah. Huzur ve sükun içerisinde yasağı evlerinde geçiren tüm Gebzeli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bir kez daha diyorum ki; siz evde kalın sağlıcakla kalın, Gebze Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla teyakkuz halinde sizlerin her zaman emrindeyiz. Allah’a emanet olun sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.

Bugün 18:23 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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