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Gölcük Belediyesi kentin dört bir yanını dezenfekte ediyor

Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Korona Virüs tedbirleri kapsamında, iki günlük sokağa çıkma yasağında da pazartesi gününe hazırlık yaparak, kentin dört bir yanında çevre sağlığına duyarlı dezenfektanlı kuyu suyu ile cadde ve sokakları yıkmaya devam etti
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Bu kapsamda; Gölcük Çarşı merkezi başta aşağıya temizlenirken, ekipler ayrıca; Değirmendere Başkomutan Caddesi’nden başlayıp tüm sahil şeridini, dezenfektanlı kuyu suyu ile hem yıkadı, hem de süpürdü. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’de çalışmalarının baştan sona başında dururken, ekipleri yönlendirdi.

EKİPLERİMİZ İNSAN ÜSTÜ BİR GAYRETLE ÇALIŞIYOR

Başkan Sezer yaptığı açıklamada, “Bu zor günleri dayanışma içinde birlikte ve beraberliğimizi ön plana aşacağız. Ekiplerimiz saha da insan üstü bir gayretle çalışıyorlar. Çalışmalarımıza hiç ara vermeden, ilçemizin tamamında belli bir program dahilinde devam edeceğiz” dedi.

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