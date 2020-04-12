Gölcük Belediyesi kentin dört bir yanını dezenfekte ediyor

Bu kapsamda; Gölcük Çarşı merkezi başta aşağıya temizlenirken, ekipler ayrıca; Değirmendere Başkomutan Caddesi’nden başlayıp tüm sahil şeridini, dezenfektanlı kuyu suyu ile hem yıkadı, hem de süpürdü. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’de çalışmalarının baştan sona başında dururken, ekipleri yönlendirdi.

EKİPLERİMİZ İNSAN ÜSTÜ BİR GAYRETLE ÇALIŞIYOR

Başkan Sezer yaptığı açıklamada, “Bu zor günleri dayanışma içinde birlikte ve beraberliğimizi ön plana aşacağız. Ekiplerimiz saha da insan üstü bir gayretle çalışıyorlar. Çalışmalarımıza hiç ara vermeden, ilçemizin tamamında belli bir program dahilinde devam edeceğiz” dedi.