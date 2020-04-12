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Bakan Koca: ölen vatandaşlarımızın sayısı 1.198

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada 24 saat içinde yapılan testlerde 4.789 yeni vakaya rastlandığı ve yine son 24 saat içinde 97 kişinin öldüğü belirtildi