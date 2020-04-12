Koca, son 24 saatte 4.789 vaka tespit edildiğini ve 97 can kaybı yaşandığını açıkladı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 376.100'e can kaybı ise 1.198'e yükselmiş oldu.
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Bakan Koca: ölen vatandaşlarımızın sayısı 1.198
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada 24 saat içinde yapılan testlerde 4.789 yeni vakaya rastlandığı ve yine son 24 saat içinde 97 kişinin öldüğü belirtildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz