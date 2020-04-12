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Sezer telefonlara baktı, vatandaşların taleplerini karşıladı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Korona Virüs nedeniyle ilçe halkından gelen talepleri karşılamak için kurulan çağrı merkezini ziyaret etti
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Telefonlara bizzat cevap veren Başkan Sezer, gelen taleplerin yerine getirilmesi için kurulan 10 ayrı mobil ekibi yönlendirdi. Sokağa çıkma yasağı süresinde taleplerin arttığı görülürken, iki günde 4 bine yakın ekmek dağıtıldı. Ayrıca gelen tüm taleplere de cevap verildi.

“4 BİNE YAKIN EKMEK DAĞITTIK”

11 Mart’ta ilk vakanın Türkiye’de görülmesiyle birlikte kademeli bir şekilde salgının yayılmasını engellemek için tedbirleri almaya başladıklarını ve şu an da devam ettiğini söyleyen Başkan Sezer: “Çağrı merkezimizin telefonları, sokağa çıkma yasağı süresince; bir an bile susmadı. Oluşturduğumuz 10 ayrı mobil ekip; dün ve bugün 4 bine yakın ekmek ve diğer ihtiyaç maddesini siz değerli Gölcüklülere ulaştırdılar. Talepleri hızlı bir şekilde karşılamak için gösterdikleri üstün gayret nedeniyle, tüm mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı şevk ve tempoyla çalışmaya devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Hemşehrilerimiz taleplerini 7/24; 414 10 38, 0 549 735 26 84 ve  0 549 735 26 82 numaralı telefondan bildirmeye devam edebilirler” dedi.

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