Eren’in aracın altında kaldığı kaza güvenlik kamerasında...

Kaza geçen cuma günü Körfez Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aniden caddeye fırlayan Eren Gezgin, koşarak karşı kaldırıma geçmek isterken, hafif ticari araç çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen çocuk aracın önüne düştü. Hafif ticari araç ise ilerlemeye devam ederek çocuğun üzerinden geçti. Aracın altında kalarak metrelerce sürüklenen çocuğu görenler hemen yardıma koştu.
ÇARPAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Eren tedavi altına alındı. Hafif ticari aracın sürücü H.A. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz