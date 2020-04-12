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Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu
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Sokağa çıkma yasağı sonrası yaşanan izdihamlar nedeniyle eleştirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevinden istifa etti. Soylu istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.  

İŞTE SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah milletimizi korusun..." dedi.

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Yorumlar

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Hayalet - Emir geldi istifa ettin.....Sıkıntı yok.......kendine iyi bak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Nisan 21:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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