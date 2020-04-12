Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan “Soylu” sevgisi

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği saat nedeniyle sokaklarda yaşanan izdihamın sonucunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hatayı kabullenmişti. Akşam saatlerinde de istifa ettiğini duyurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasına karşı tepki gösterenlerin bazıları durumu abarttı.
PARTİ BİNASININ ÖNÜNE TOPLANALIM ÇAĞRISI YAPTI
TEMAŞ Hafriyat isimli hesabın yöneticisi, “Herkesi AKP il binasının önüne davet ediyorum” çağrısında bulundu. Bu paylaşıma yapılan “sokağa çıkma yasağı var” yorumları sonrasında yeni bir paylaşım yaparak, “Fark etmez, Soylu için yenecek ceza 3150 TL. Nereye vermiyoruz ki, hadi millet hep beraber İzmit’e parti binasının önüne” çağrısında bulundu.
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Yorumlar
(4 )
ülkem için - temaş hafriyatın tüm ticari faaliyetleri ve varsa aldığı ihaleler incelensin, eğer mümkünse kendileri açıklasınlar.
Garip - İnsanların hayatı söz konusu bu adam ceza parasını düşünüyor alın bir akıllı daha sen tek başına bekle
Vatandaş - 3150 tl nereye vermiyoruz ki dile kolay sanki 5-10 tl
Yalcın Özcan - Saçmalamayın arkadaşlar çıkmayın evinizden Merak etmeyin sistem belli reis kabul etmez
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