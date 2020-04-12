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Dün 22:55 TSİ- Gündem G: Dün 23:21 TSİ

Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan “Soylu” sevgisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa etmesinin ardından sosyal medya adeta patladı. Birçok kişi Soylu’nun istifasının karşısında durdu. Kimi ise durumu biraz daha abartarak, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, istifanın karşısında durmak için halkı, AKP İl Binasının önüne davet etti
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Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği saat nedeniyle sokaklarda yaşanan izdihamın sonucunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hatayı kabullenmişti. Akşam saatlerinde de istifa ettiğini duyurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasına karşı tepki gösterenlerin bazıları durumu abarttı.

PARTİ BİNASININ ÖNÜNE TOPLANALIM ÇAĞRISI YAPTI

TEMAŞ Hafriyat isimli hesabın yöneticisi, “Herkesi AKP il binasının önüne davet ediyorum” çağrısında bulundu. Bu paylaşıma yapılan “sokağa çıkma yasağı var” yorumları sonrasında yeni bir paylaşım yaparak, “Fark etmez, Soylu için yenecek ceza 3150 TL. Nereye vermiyoruz ki, hadi millet hep beraber İzmit’e parti binasının önüne” çağrısında bulundu.

Dün 22:55 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(4)
04

ülkem için - temaş hafriyatın tüm ticari faaliyetleri ve varsa aldığı ihaleler incelensin, eğer mümkünse kendileri açıklasınlar.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 12 Nisan 23:18
03

Garip - İnsanların hayatı söz konusu bu adam ceza parasını düşünüyor alın bir akıllı daha sen tek başına bekle

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 12 Nisan 23:16
02

Vatandaş - 3150 tl nereye vermiyoruz ki dile kolay sanki 5-10 tl

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 12 Nisan 23:13
01

Yalcın Özcan - Saçmalamayın arkadaşlar çıkmayın evinizden Merak etmeyin sistem belli reis kabul etmez

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 12 Nisan 23:12
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