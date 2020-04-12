Dün 22:55 TSİ - Gündem

Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan “Soylu” sevgisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa etmesinin ardından sosyal medya adeta patladı. Birçok kişi Soylu’nun istifasının karşısında durdu. Kimi ise durumu biraz daha abartarak, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, istifanın karşısında durmak için halkı, AKP İl Binasının önüne davet etti