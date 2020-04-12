Koronavirüs tedavisi gören öğretmen yaşamını yitirdi 

Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bilişim teknolojileri öğretmeni Sait Murat Teker, geçen günlerde grip şüphesiyle İzmit’te bir hastaneye gitti. Kendisine ilaçlar verilen Sait Murat Teker, durumunun kötüleşmesi üzerine Kocaeli Devlet Hastanesi’ne gitti. Koronavirüs teşhisi konulan Sait Murat Teker, İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Sait Murat Teker yoğun bakıma alınırken, bu akşam yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Sait Murat Teker’in ölümü üzüntü yarattı.
KORONAYA YENİK DÜŞTÜ
Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Şahin Yaşlık sosyal medya hesabından, Sait Murat Teker’in koronavirüs mücadelesini yenik düştüğünü ifade ederek, "Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, mekanı cenneti ala olsun inşallah. Rabbim ailesine ve eğitim camiamıza sabır versin” paylaşımında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz