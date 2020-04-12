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Dün 23:48 TSİ- Siyaset G: Bugün 00:47 TSİ

Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasına ilişkin açıklama yaptı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan istifasını açıklarken gözler Ankara'ya çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini açıklayarak, "Nihayı karar Sayın Cumhurbaşkanınındır" dedi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA 

Dün 23:48 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(2)
02

Onur - Hayat film olmuş .sen istifa et biz kabul etmeyelim ki Cuma günü yaşanan rezaleti örtbas edelim bu şekilde. Yazık bu ülkeye insanlara Allah akıl vicdan versin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Nisan 01:46
01

MEHMET - Allah senden razi olsun sayin cumur başkanin sen bakanimiz geri verdin duşmanlar çatliyor

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 13 Nisan 00:10

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