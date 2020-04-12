İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan istifasını açıklarken gözler Ankara'ya çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini açıklayarak, "Nihayı karar Sayın Cumhurbaşkanınındır" dedi.
Dün 23:48 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 00:47 TSİ
Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasına ilişkin açıklama yaptı
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Yorumlar
(2 )
Onur - Hayat film olmuş .sen istifa et biz kabul etmeyelim ki Cuma günü yaşanan rezaleti örtbas edelim bu şekilde. Yazık bu ülkeye insanlara Allah akıl vicdan versin
MEHMET - Allah senden razi olsun sayin cumur başkanin sen bakanimiz geri verdin duşmanlar çatliyor
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