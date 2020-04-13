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Kocaeli'de yasağa uymayanlara 1 milyon 859 bin 88 TL ceza kesildi

Kocaeli'de iki gün süren sokağa çıkma yasağına uymayan 697 kişiye 1 milyon 859 bin 88 TL para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı
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Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Cuma gecesi ilan edilen ve 48 saat süren sokağa çıkma yasağını sona erdi. Yasağın geçerli olduğu iki günde ise  Kocaeli'de yasağı ihlal eden çok sayıda kişi cezalandırıldı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Yasağın sona ermesi sonucu denetimlerin bilançosunu sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'de yasağa uyan halka teşekkür ederek 48 saatlik yasağı ihlal eden 679 kişiye 1 milyon 859 bin 88 TL para cezası kesildiğini, 23 kişi için de adli işlem yapıldığını açıkladı. Vali Aksoy, ayrıca yasak süresince görev yapan İlçe Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki görevlilere de teşekkür etti.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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