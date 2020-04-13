Koronavirüs karantinası kadına şiddeti arttırdı

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Araştımada yer alan başlıca rakamlar ise kadına şiddette artış olduğu ortaya konuldu.

‘Karantina öncesinde evde şiddete maruz kaldınız mı?’ sorusuna görüşmecilerin yüzde 84.8’i ‘Hayır’; yüzde 15.2’si ‘Evet’ yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 43’ü karantinada şiddet gördüğünü söyledi. Yüzde 23.7 psikolojik, 10.3’ü ekonomik, 4.8’i dijital, 1.7’si fiziksel, 1.4’ü cinsel şiddete maruz kaldığını dile getirdi.

EVLERDE TARTIŞMA ARTTI

Katılımcıların yüzde 69.4’ü ‘Karantinada evde tartışmalar yaşadınız mı?’ sorusuna ‘Evet’ cevabı verdi. Ev içi tartışmaların karantina öncesinde mi yoksa şimdi mi daha yoğun olduğu sorusuna yüzde 52.6 oranında katılımcı ‘Aynı’ yanıtı verdi. Yüzde 39.5’i ‘Şimdi daha yoğun’ dedi.

TEMİZLİK KAVGALARI

Tartışmaların yüzde 32.4’ü eşle. Tartışma konuları temizlik (yüzde 14.6), para (yüzde 10.6), kaprisler (yüzde 8.8), aile içi müdahaleler (yüzde 7.6), ev işi/yemek (yüzde 7.2). Katılımcıların yüzde 45.9’u karantina sürecinin kadına ve çocuğa şiddeti tetiklediğini söyledi.