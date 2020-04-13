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Tehlikeyi evlerimize taşıyoruz...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında birçok önlem alınıyor.Fakat küçük ve önemsiz gibi gördüğümüz davranışsal hareketlerimizle koronayı evlerimize taşıyor olabiliriz.İşte o dikkat etmemiz gereken küçük ayrıntılar
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Kurumun Artan Bulaşıcı Hastalıklar isimli dergisinde yayınlanan araştırmada, “Havadaki partiküllerin karakteristiği, Covid-19 hastalığının yayılma mesafesinin 4 metre olduğunu ortaya koyuyor” açıklaması yapıldı.

“AYAKKABI TABANLARI ÇOK TEHLİKELİ”

Öte yandan araştırmada salgının başladığı Wuhan’daki Huoshenshan Hastanesi’nde çalışan doktorların ayakkabılarından alınan örneklerin sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırmada yoğun bakım ünitesinde çalışan doktorların ayakkabılarından elde edilen verilerde de şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada, “Yoğun bakım ünitesinde çalışan doktorlardan alınan örneklerin yarısında corona virüsü çıktı. Dolayısıyla hastane çalışanlarının ayakkabılarının tabanları bir taşıyıcı olarak görev yapabiliyor” ifadesi kullanıldı.

DİĞER TEHLİKE SAÇAN EŞYALAR

Pekin’deki Askeri Tıp Bilimleri Akademisi tarafından yapılan araştırmada tıp çalışanlarının farkında olmadan hastalığı bulaştırabileceğine dikkat çekilirken, “Bilgisayar faresi (mouse), çöp tenekesi ve yatak başlığı gibi kısımlarda da yüksek oranda corona virüsü tespit edildi” ifadesi yer aldı.

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