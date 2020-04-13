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Süleyman Soylu’dan ilk açıklama…

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa kararı alan ve istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah milletimize, bizi mahcup etmesin” dedi

İhlas Haber Ajansı
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Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor.

SOYLU AÇIKLADI

Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, “Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun” dedi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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