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BİLNET Kocaeli Yerleşkesi, dezenfektan da üretiyor

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinde, sağlık çalışanları için siper maske üretiminden sonra kendi laboratuvarlarında dezenfektan üretimi de başladı
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İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi, Koronavirüs Salgınıyla mücadele kapsamında Bilişim Sınıflarında bulunan 3D Yazıcılarla sağlık çalışanları için siper maske üretimi başlatmıştı. Maskelerin ilk bölümü geçen hafta 112 Acil Sağlık Hizmetleri personellerinin kullanımı için Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli Başhekim Yardımcısı Dr.Yusuf Çolular ile Dr.Aysun Akalın’a teslim edildi.

MASKE VE DEZENFEKTAN

BİLNET Kocaeli şimdi de Kimya Öğretmeni Yasemin Karademirci öncülüğünde kendi laboratuvarlarında şişe şişe dezenfektan üretmeye başladı. Bu ürünlerin de kısa sürede gerekli yerlere ulaştırılacağını ifade eden BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, “Türkiye’nin ve dünyanın biran önce bu virüsten kurtulması için bizler de elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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